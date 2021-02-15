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Mitsubishi випустив
останню партію Pajero

Mitsubishi випустив останню партію Pajero
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 08:07

Mitsubishi випустив останню партію Pajero

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mitsubishi випустила останню партію свого знаменитого позашляховика Mitsubishi Pajero - Final Editional. Цю модель остаточно зняли з конвеєра.

Дивися повний текст Mitsubishi випустив останню партію Pajero.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 08:07

Жаль, крупные авто уходят в историю. малолитражки занимают их место, что же будет дальше?
asdrud2016
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