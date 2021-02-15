Компанія Mitsubishi випустила останню партію свого знаменитого позашляховика Mitsubishi Pajero - Final Editional. Цю модель остаточно зняли з конвеєра.
Дивися повний текст Mitsubishi випустив останню партію Pajero.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 08:07
Mitsubishi випустив останню партію Pajero
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Дивися повний текст Mitsubishi випустив останню партію Pajero.
Додано: Пон 24 тра, 2021 08:07
Жаль, крупные авто уходят в историю. малолитражки занимают их место, что же будет дальше?
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