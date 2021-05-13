Кабмін планує підняти вартість кіловата для побутового споживача з 1 липня.
Дивися повний текст Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 09:13
Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії.
Додано: Пон 24 тра, 2021 09:45
Найбідніше населення Європи + найбільші бандюки при владі у всіх сферах = найвищі тарифи на електроенергію у Європі для найбіднішого населення.
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:00
"В каждой области тариф будет отличаться, отмечают в Минэнерго.
Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях – от 3,70 до 4 грн за киловатт.
Такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий."
Просто в столице может случиться "Майдан", поэтому "жителей и гостей столицы" лучше не драконить.
А на мнение франковчан и луганчан можно забить, ведь их возмущения в Киеве не слышно
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:05
Надеюсь Кабмин не забудет в пояснительной записке написать, что "повышение тарифов направлено на противодействие агрессии и устремление в Европу"?
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:07
Упали с дерева или скалы. Ни копейки своей туда не вложено, а тарифы европейские....
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:12
понизим тарифы говорили они....
зебилы это заслужили!
давайте дальше уничтожайте атомную энергетику в угоду ахметки.
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:34
Если Кабмин возглавляет человек Ахметова то чему удивляться?Ринат Леонидович в ТРИ раза увеличил уже своё состояние при новой власти,и это при убыточной электроэнергии)))
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