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Кабмін готує істотне
подорожчання електроенергії

Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 09:13

Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує підняти вартість кіловата для побутового споживача з 1 липня.

Дивися повний текст Кабмін готує істотне подорожчання електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 09:45

Найбідніше населення Європи + найбільші бандюки при владі у всіх сферах = найвищі тарифи на електроенергію у Європі для найбіднішого населення.
nauka8800
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:00

"В каждой области тариф будет отличаться, отмечают в Минэнерго.

Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях – от 3,70 до 4 грн за киловатт.
Такая дифференциация связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий."
Просто в столице может случиться "Майдан", поэтому "жителей и гостей столицы" лучше не драконить.
А на мнение франковчан и луганчан можно забить, ведь их возмущения в Киеве не слышно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:05

Надеюсь Кабмин не забудет в пояснительной записке написать, что "повышение тарифов направлено на противодействие агрессии и устремление в Европу"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:07

Упали с дерева или скалы. Ни копейки своей туда не вложено, а тарифы европейские....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:12

понизим тарифы говорили они.... :mrgreen:

зебилы это заслужили!
давайте дальше уничтожайте атомную энергетику в угоду ахметки.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:18

Проблемы индейцев шерифа не волнуют
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:34

Если Кабмин возглавляет человек Ахметова то чему удивляться?Ринат Леонидович в ТРИ раза увеличил уже своё состояние при новой власти,и это при убыточной электроэнергии)))
livs375
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