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Porsche заявив про успішну
розробку «чистого бензину»

Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:25

Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину»

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Porsche займається не тільки випуском автомобілів, але і розробкою палива. Вона заявила про винахід «чистого бензину».

Дивися повний текст Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину».
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:25

Цена за литр? Сколько литров нужно на 100км?
egor6508
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