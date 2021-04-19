Компанія Porsche займається не тільки випуском автомобілів, але і розробкою палива. Вона заявила про винахід «чистого бензину».
Дивися повний текст Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 тра, 2021 10:25
Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину».
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|