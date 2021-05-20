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Porsche заявив про успішну
розробку «чистого бензину»

Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:51

Вот дyрачки в Порше работают))) Понанимали всяких ученых и специалистов, которые ни в СО2, ни в водороде не шарят. И вообще далеки от бизнеса. Надо их там всех повыгонять и набрать консультантами наших "спецов" с форума Финанс.юа))) Вот где уровень познаний в науке и бизнеса. Куда там Порше))))
ALexxxS
 
Повідомлень: 884
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