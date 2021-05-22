Міністерство соціальної політики планує завершити індексацію пенсій.
Дивися повний текст Українцям двічі перерахують пенсії: кому і на скільки підвищать виплати.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 10:32
Українцям двічі перерахують пенсії: кому і на скільки...
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Дивися повний текст Українцям двічі перерахують пенсії: кому і на скільки підвищать виплати.
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