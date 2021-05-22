Переважна більшість українців вважають завищеними чинні тарифи на електроенергію, газ та опалення.
Дивися повний текст 94% українців вважають комунальні тарифи завищеними (інфографіка).
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Додано: Пон 24 тра, 2021 10:43
94% українців вважають комунальні тарифи завищеними...
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Дивися повний текст 94% українців вважають комунальні тарифи завищеними (інфографіка).
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