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94% українців вважають
комунальні тарифи завищеними...

94% українців вважають комунальні тарифи завищеними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:43

94% українців вважають комунальні тарифи завищеними...

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість українців вважають завищеними чинні тарифи на електроенергію, газ та опалення.

Дивися повний текст 94% українців вважають комунальні тарифи завищеними (інфографіка).
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