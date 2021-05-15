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Шукаю роботу: назвали
найзатребуваніших спеціалістів

Шукаю роботу: назвали найзатребуваніших спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:50

Шукаю роботу: назвали найзатребуваніших спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані рекрутингових компаній, пише tsn.ua.

Дивися повний текст Шукаю роботу: назвали найзатребуваніших спеціалістів.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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