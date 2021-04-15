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Збитки і прибутки: результати
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Збитки і прибутки: результати діяльності найбільших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:54

Збитки і прибутки: результати діяльності найбільших...

Пропонуємо до обговорення:
З 20 травня Кабінет міністрів України більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не буде продовжувати покладання спеціальних обов'язків для НАК «Нафтогаз України».

Дивися повний текст Збитки і прибутки: результати діяльності найбільших енергокомпаній за останні 6 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 10:54

Че за бредятина. Самая прибильная это дтэк ахметки. Одно облэнерго зарабативает больше чем эти гк
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:29

К чему первый абзац о газе??
borzol
 
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