Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
"ближайшая Солнечная система" - журналисты, перечитывайте, что вы пишете. Солнечная система одна.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|