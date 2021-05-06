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Маск заговорив про польоти за
межі Сонячної системи: що...

Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39

Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.

Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39

"ближайшая Солнечная система" - журналисты, перечитывайте, что вы пишете. Солнечная система одна.
andretar
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 11:46

это походу, уже не косячек, что-то тяжелое.
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:32

R2
с майнерами как раз найманит антиматерию
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:52

написано же - российский форум. А озвучен только кусочек сказки о том "как космические корабли бороздят просторы Большого театра" (с)
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34

Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.

А на сонце полетим вночі.
unicdima
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