Засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. Для цього потрібно використовувати антиматерію.
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що для цього потрібно.
Додано: Пон 24 тра, 2021 11:39
"ближайшая Солнечная система" - журналисты, перечитывайте, что вы пишете. Солнечная система одна.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:52
написано же - российский форум. А озвучен только кусочек сказки о том "как космические корабли бороздят просторы Большого театра" (с)
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34
Re: Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що.
А на сонце полетим вночі.
|