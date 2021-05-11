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Кількість камер автофіксації
може перевищити мільйон

Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 12:20

Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день на дорогах країни встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР.

Дивися повний текст Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон.
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 12:20

Лучше бы ввели систему предсказания когда наконец-то для обычного человека станет станет доступной система передвижения общественного транспорта в комфортных условиях чтобы человеку вообще не нужен был автомобиль... а проезд в общественном транспорте вызывал удовольствие...
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