На сьогоднішній день на дорогах країни встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 12:20
Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість камер автофіксації може перевищити мільйон.
Додано: Пон 24 тра, 2021 12:20
Лучше бы ввели систему предсказания когда наконец-то для обычного человека станет станет доступной система передвижения общественного транспорта в комфортных условиях чтобы человеку вообще не нужен был автомобиль... а проезд в общественном транспорте вызывал удовольствие...
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