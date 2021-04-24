Про це пише «Пенсійний кур’єр».
Дивися повний текст Перерахунок військових пенсій з урахуванням страхового стажу.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 12:59
Перерахунок військових пенсій з урахуванням страхового стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перерахунок військових пенсій з урахуванням страхового стажу.
Додано: Пон 24 тра, 2021 12:59
Закон об индексации 1993 года никто не отменял и государство обязано повышать пенсии на размер ежегодной инфляции!!! А так можно обвалить гривну искусственно в 10-100 раз, как ,например, сделала Гонтарева-Порошенко в 3 раза, и неиндеасировмть пенсии старикам, украв в каждого по 40 000 грн и став после этого миллиардером!!!
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