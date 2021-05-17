Про це повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ", передають "Коментарі".
Дивися повний текст У київському метро заявили про неминучість подорожчання проїзду.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 14:10
У київському метро заявили про неминучість подорожчання...
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Дивися повний текст У київському метро заявили про неминучість подорожчання проїзду.
Додано: Пон 24 тра, 2021 15:02
Интересно при клоунах обоснованные тарифы растут каждый год в разы) Через год, я так понимаю, обоснованный тариф будет не меньше 40 грн проезд. А городскую электричку придется отменить ...))
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