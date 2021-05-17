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У київському метро заявили про
неминучість подорожчання...

У київському метро заявили про неминучість подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:10

У київському метро заявили про неминучість подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ", передають "Коментарі".

Дивися повний текст У київському метро заявили про неминучість подорожчання проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:52

Дешевше буде на таксі їздити )))
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 15:02

Интересно при клоунах обоснованные тарифы растут каждый год в разы) Через год, я так понимаю, обоснованный тариф будет не меньше 40 грн проезд. А городскую электричку придется отменить ...))
mvi
 
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