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Фонд держмайна просить Кличка
заборонити забудову земель...

Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:16

Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело Економічної правди.

Дивися повний текст Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель державного агрокомбінату в Києві.
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:16

Жесть. 26 этажей. 19 домов. Мы точно в евопейской столице живем, а не в Китае?
Такое Киеву наверно еще не скоро светит. https://www.google.com/maps/@50.04751,1 ... 384!8i8192
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:51

Re: Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель

"посаду генерального директора агрокомбінату обіймає Юрій Іонанов, який є шкільним другом мера Києва"- ну звичайно там немає ніякої корупції.
unicdima
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