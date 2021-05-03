Про це повідомило джерело Економічної правди.
Дивися повний текст Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель державного агрокомбінату в Києві.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 14:16
Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель державного агрокомбінату в Києві.
Додано: Пон 24 тра, 2021 14:16
Жесть. 26 этажей. 19 домов. Мы точно в евопейской столице живем, а не в Китае?
Такое Киеву наверно еще не скоро светит.
Додано: Пон 24 тра, 2021 14:51
Re: Фонд держмайна просить Кличка заборонити забудову земель
"посаду генерального директора агрокомбінату обіймає Юрій Іонанов, який є шкільним другом мера Києва"- ну звичайно там немає ніякої корупції.
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