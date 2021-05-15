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КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на...
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Додано: Пон 24 тра, 2021 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що Київ розпочинає реалізацію програми зниження швидкості у житлових зонах до 30 км/год із пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл. Перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год вже встановлено на вул. Лютеранській.
Дивися повний текст КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на дорогах до 30 км/год
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Додано: Пон 24 тра, 2021 14:49
Кличковська банда цілеспрямовано веде Київ до транспортного колапсу.
писи
на Лютеранській біля гімназії фізично неможливо їхати швидко, бо там крутий схил та убита бруківка.
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