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КМДА: Київ розпочинає програму
зі зниження швидкості на...

КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:49

КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що Київ розпочинає реалізацію програми зниження швидкості у житлових зонах до 30 км/год із пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл. Перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год вже встановлено на вул. Лютеранській.

Дивися повний текст КМДА: Київ розпочинає програму зі зниження швидкості на дорогах до 30 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 14:49

Кличковська банда цілеспрямовано веде Київ до транспортного колапсу.
писи
на Лютеранській біля гімназії фізично неможливо їхати швидко, бо там крутий схил та убита бруківка.
unicdima
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