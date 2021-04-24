У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили про наміри запустити систему "цифрових віз". Система буде автоматично визначати право мандрівника на в'їзд в країну.
Дивися повний текст У Британії планують ввести «цифрові візи».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 тра, 2021 16:41
У Британії планують ввести «цифрові візи»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Британії планують ввести «цифрові візи».
Додано: Пон 24 тра, 2021 16:41
Слава яйцам! Задолбали бумажками которые ни-ко-му не нужны кроме посредников.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|