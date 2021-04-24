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У Британії планують
ввести «цифрові візи»

У Британії планують ввести «цифрові візи»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 16:41

У Британії планують ввести «цифрові візи»

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили про наміри запустити систему "цифрових віз". Система буде автоматично визначати право мандрівника на в'їзд в країну.

Дивися повний текст У Британії планують ввести «цифрові візи».
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Слава яйцам! Задолбали бумажками которые ни-ко-му не нужны кроме посредников.
wild2006
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