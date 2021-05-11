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ЄС може призупинити наземне
транспортне сполучення з...

ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 17:20

ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю, — Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 17:20

А если бы пилот Ryanair послал нафиг требования пилота - террориста тот бы его сбил? Вообще Лука совсем мозгами поехал...ли ему кто то такое "умное" посоветовал...? Опыт по сбиванию пассажирских самолетов у соседей РБ просто колоссальный это и Боинг на Донбассе и в Египте рванули над Синаем а до этого Боинг над Сахалином.. да и свои самолеты им не впервой сбивать..1978 год: Boeing 707 в Карелии... 1983 год: Boeing 747 над Сахалином... 2001 год: Ту-154 над Черным морем по наводке ПВО РФ...это не считая сбитых Ту 154 над Красноярском и прочих самолетов на внутренних линиях.. но кто их тогда считал то...кстати звучит как фантастики но криволапые россияне корейский Boeing 707 в Карелии сбить нормально к счастью не смогли..ракета попала в двигатель и вырвала кусок крыла повредив мотор.. но пилотом Боинга был бывший военный летчик воевавший в Северной Корее Kim Chang-Kyu... понимая что русский убийца вернется добивать мирный самолет он увел Боинг в крутое пикирование.. на высоте менее километра выведя подбитую машину из пике умудрился совершить экстренную посадку на замерзшее озеро... с первого захода...
Джон
 
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