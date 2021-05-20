ПФУ змінив принцип опрацювання заяв на призначення пенсій

Додано: Пон 24 тра, 2021 18:51

В ПФУ исчезает страховой стаж и ПФУ уклоняется от ответа на обращения и жалобы по этому вопросу. Так в 2018 году мне был сделан перерасчёт пенсии с уч.августа 2017 года на основании документов, выданных ПФУ. А в 2020 году страховой стаж за август 2017 года исчез и при перерасчёте не был учтён. И все это время до сегодняшнего дня на мои обращения в ПФУ уклоняется от ответа по данному вопросу. Как можно доверять Минсоцполитики, ПФУ,которые обманывают людей при перерасчете и оформлении пенсии. Когда закончится этот беспредел в этих структурах? Кто должен отвечать за этот беспредел в стране ?

Просто взяли и ограбили 1000 работников ПАО ДТЗ Днипро и лишили страхового стажа за август 2017 года.