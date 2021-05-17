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У Києві запустили прокат
електросамокатів Bikenow (фото)

У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 19:19

У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс прокату велосипедів Bikenow запустив електросамокати в Києві.

Дивися повний текст У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 19:19

Иными словами, цена такая же, как у Bolt. Прикинул на своём маршруте на работу: днём 25 минут в одну сторону на велосипеде. Ну может на самокате будет 20, но сильно сомнительно. Даже 20 минут - это 9 + 1.9 * 20 = 47 грн. Судя по тому, сколько аппаратов Bolt в Одессе катается, спрос есть и изрядный. А в соседней теме орут, что 20 грн за троллейбус - это неподъёмно ваще...
moveton
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