Сервіс прокату велосипедів Bikenow запустив електросамокати в Києві.
Дивися повний текст У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото).
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Додано: Пон 24 тра, 2021 19:19
У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото)
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Дивися повний текст У Києві запустили прокат електросамокатів Bikenow (фото).
Додано: Пон 24 тра, 2021 19:19
Иными словами, цена такая же, как у Bolt. Прикинул на своём маршруте на работу: днём 25 минут в одну сторону на велосипеде. Ну может на самокате будет 20, но сильно сомнительно. Даже 20 минут - это 9 + 1.9 * 20 = 47 грн. Судя по тому, сколько аппаратов Bolt в Одессе катается, спрос есть и изрядный. А в соседней теме орут, что 20 грн за троллейбус - это неподъёмно ваще...
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