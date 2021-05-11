RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ілон Маск знову передумав.
Твіт мільярдера підбадьорив...

Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38

Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Tesla Ілон Маск, який недавно обвалив курс біткоіни заявою про неекологічності криптовалюта, зустрівся з американськими Майнер.

Дивися повний текст Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткойн і Ethereum.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38

Теперь Маск регулирует стоимость битка, вызывает майнеров к себе на ковер и после очередного принятого решения оглашает через Твитер свой вердикт, который все подхватывают и тут же исполняют. Это финиш)))))).
LOKY
 
Повідомлень: 935
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи: що...
R2 » Пон 24 тра, 2021 11:39
2 243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 тра, 2021 11:46
sequence
Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу 1, 2
R2 » Вів 11 тра, 2021 09:24
11 1138
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 10:21
0mage0
Київрада знову подумає, чи будувати на Оболоні новий... 1, 2
R2 » Вів 11 тра, 2021 11:21
11 1136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 10:14
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.