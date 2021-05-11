Засновник Tesla Ілон Маск, який недавно обвалив курс біткоіни заявою про неекологічності криптовалюта, зустрівся з американськими Майнер.
Дивися повний текст Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткойн і Ethereum.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткойн і Ethereum.
Додано: Вів 25 тра, 2021 10:38
Теперь Маск регулирует стоимость битка, вызывает майнеров к себе на ковер и после очередного принятого решения оглашает через Твитер свой вердикт, который все подхватывают и тут же исполняют. Это финиш)))))).
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