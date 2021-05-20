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З 26 травня Україна припиняє
авіасполучення з Білоруссю

З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49

З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Пропонуємо до обговорення:
З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Дивися повний текст З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49

Как обычно двойные стандарты нашей страны,когда в 2016 или 2017г самолёт летевший в Минск развернули в воздухе и посадили обратно в Жуляны наше СБУ это типа в порядке вещей и к тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны,когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы, к сожалению в нашей стране цензура зашкаливает и журналисты почему то не сравнивали два совершенно одинаковых случая,а жаль..
Востаннє редагувалось livs375 в Вів 25 тра, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:51

Re: З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

  livs375 написав:тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны это в порядке вещей

И где ж тут двойные стандарты? Или Лукашенко выплатил Райанэйру неустойку?
  livs375 написав:это типа в порядке вещей

СБУ минимум раз в месяц сажает самолёт?
  livs375 написав:когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы

Потому что это именно так и есть.

К примеру и хирург и убийца могут тыкать в человека остро заточенным предметом. Но на первого за вырезание апендицита не только уголовного дела не заводят, ему за это ещё и зарплату платят. А вот второй тыкавший ради того чтобы убить ну ил отобрать кошелек - садится в тюрьму. А вроде ж "какая разница" и "что за двойные стандарты, почему хирургу можно, а убийце нельзя". :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:00

Решение интересное. Заодно надо подумать о прекращении поставок дизтоплива и бензина с белорусской территории. Прекратить всякий экономический контакт с этой террористической страной.
jyldyrym1
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