З 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Дивися повний текст З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49
З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Додано: Вів 25 тра, 2021 10:49
Как обычно двойные стандарты нашей страны,когда в 2016 или 2017г самолёт летевший в Минск развернули в воздухе и посадили обратно в Жуляны наше СБУ это типа в порядке вещей и к тому же пришлось выплачивать авиакомпании приличную неустойку с бюджета страны,когда это же самое сделали соседи то это терроризм с большой буквы, к сожалению в нашей стране цензура зашкаливает и журналисты почему то не сравнивали два совершенно одинаковых случая,а жаль..
Востаннє редагувалось livs375 в Вів 25 тра, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 тра, 2021 10:51
Re: З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю
И где ж тут двойные стандарты? Или Лукашенко выплатил Райанэйру неустойку?
СБУ минимум раз в месяц сажает самолёт?
Потому что это именно так и есть.
К примеру и хирург и убийца могут тыкать в человека остро заточенным предметом. Но на первого за вырезание апендицита не только уголовного дела не заводят, ему за это ещё и зарплату платят. А вот второй тыкавший ради того чтобы убить ну ил отобрать кошелек - садится в тюрьму. А вроде ж "какая разница" и "что за двойные стандарты, почему хирургу можно, а убийце нельзя".
Додано: Вів 25 тра, 2021 11:00
Решение интересное. Заодно надо подумать о прекращении поставок дизтоплива и бензина с белорусской территории. Прекратить всякий экономический контакт с этой террористической страной.
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