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Найбільш технологічні банки
України — FinAwards2021

Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:55

Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021

Пропонуємо до обговорення:
У столичному Regent Hill відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2021.

Дивися повний текст Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021.
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 10:55

" С ее помощью пользователь может оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон;"

Брешут - в телефоне необходимо подтверждение
michael_vlasenko
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