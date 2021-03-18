У столичному Regent Hill відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері – FinAwards 2021.
Дивися повний текст Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 10:55
Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021
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Дивися повний текст Найбільш технологічні банки України — FinAwards2021.
Додано: Вів 25 тра, 2021 10:55
" С ее помощью пользователь может оплачивать покупки лицом, не доставая при этом карту или смартфон;"
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