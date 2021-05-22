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Третина українців пенсійного
віку у 2045 році не зможуть...

Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:04

Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Буде недостатність необхідного стажу.

Дивися повний текст Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть отримувати пенсії — прогноз Світового банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:04

30% молодежи стоит задуматься, есть ли смысл платить государству налоги, чтобы потом в старости не иметь никаких доходов?
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 11:10

  jyldyrym1 написав:30% молодежи стоит задуматься, есть ли смысл платить государству налоги, чтобы потом в старости не иметь никаких доходов?

Осталось найти эти 30% -- которые могут не платить в ПФ :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:13

_hunter, а то типа зарплат в конвертах уже не осталось? Думаю, на 30% молодёжи наберётся ещё.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:31

  moveton написав:_hunter, а то типа зарплат в конвертах уже не осталось? Думаю, на 30% молодёжи наберётся ещё.

Имелось в виду: как вот 100% молодежи сейчас понять -- кто из них будет тот "каждый третий, что не будет получать пенсию" -- и, соответственно остальным в ПФ откладывать?
А вот именно по причине "зарплат в конвертах уже осталось" пенсий и не будет...
_hunter
 
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