Буде недостатність необхідного стажу.
Дивися повний текст Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть отримувати пенсії — прогноз Світового банку.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 11:04
Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть отримувати пенсії — прогноз Світового банку.
Додано: Вів 25 тра, 2021 11:04
30% молодежи стоит задуматься, есть ли смысл платить государству налоги, чтобы потом в старости не иметь никаких доходов?
Додано: Вів 25 тра, 2021 11:10
Додано: Вів 25 тра, 2021 12:13
_hunter, а то типа зарплат в конвертах уже не осталось? Думаю, на 30% молодёжи наберётся ещё.
Додано: Вів 25 тра, 2021 12:31
Имелось в виду: как вот 100% молодежи сейчас понять -- кто из них будет тот "каждый третий, что не будет получать пенсию" -- и, соответственно остальным в ПФ откладывать?
А вот именно по причине "зарплат в конвертах уже осталось" пенсий и не будет...
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