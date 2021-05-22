Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...

Додано: Сер 26 тра, 2021 00:11

ruvex написав: Воруя нагло и нещадно,

послала власть народ свой в попу,

Воруя нагло и нещадно,послала власть народ свой в попу,

И это тоже есть, но какое это отношение имеет к экономическому строю? При капитализме даже если власть вместо воровства займётся тем, чем ей по должности положено заниматься, получателей прибавки по выслуге лет она будет гонять. Более того, такая прибавка будет отменена, как класс вкупе со всяким пожизненным содержанием судей. Людям, предпочитающим получать прибавки за сидение на должности, а не за постоянное повышение своей квалификации, а то и вообще смену профессии, оно понравится ещё меньше, чем нынешнее ковыляние между социализмом и капитализмом. Хотя средний уровень жизни, наверное, вырастет и из за рубежа страна будет казаться раем.Что до того, что власть не работает, как квалифицированный наёмный работник, а тратит собранное куда попало - это перпендикулярный аспект. Одна из претензий к совку была, что при не жирной жизни внутри страны финансируются всякие африканские страны. Причём до такой степени, что детям в школах вменялось собирать школьные принадлежности типа для бедных африканцев. Уж не знаю куда потом это собранное девали. Теперь такого нет. Вместо этого скидываемся нашим голодающим олигархам и международным банкирам. Не знаю лучше ли это, чем при совке, но что могли, то построили. Во всяком случае, уже сколько революций после 1991 года было, люди у власти меняются, а поведение плюс-минус такое же. Видимо, другой местный народ не достоин.