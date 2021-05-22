Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
EKO написав:Ну да, 35 лет страхового стажа в нашем прекрасном "социальном" (КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ, Статья 1 )государстве получить "не каждый лишь сможет" Оставить 30% людей 60+ без денег - это гениально. Физиологически они хотят есть и им надо где то жить. Какой то % из них будет подрабатывать, собирать вторсырье или даже побираться. А кто то пойдет воровать все что плохо лежит или даже грабить. И упрекнуть их нельзя будет, голод - не тетка. В итоге, получим преступников, которых могло не быть и которых все равно придется содержать в тюрьме за госсчет.
Весьма оригинально наше недогосударство "решает" проблему социальной преступности.
"Дибилам" (это цитата, если что) пора бы понять, что соцпомощь в размере "на покушать", людям 60+ так или иначе придется выдавать. Иначе, будет беда
Самое смешное, что многих за последние 3-5 лет сократили в возрасте 44-45. Имею знакомых, кто на держслужбе был сокращен именно в такой период, многие кто имел надбавку на выслугу до 50% также были в группе риска и попадали под сокращение. О какой пенсии может идти речь и какой социальной защите в будущем?
Ну я не знаю... может, им мамкину сиську дать этим в 44-45? Я в таком возрасте воспитывваю ребенка-детсадовца, и активно работаю над кардинальной сменой профессии потому как думаю о доходах через 30 лет.
moveton написав:ruvex, и как связано сокращение и пенсия? Им запретили до 65 лет на другую работу идти? Пенсия и социальная защита - это не про обязанность государства платить всем ЗП и вносить ЕСВ. А то, что сокращают тех, кому надо платить много - это разве не логично?
Сначала тех кому нужно платить больше после 10-15 лет работы, а потом всем тем кому нужно платить пенсию - вполне логично. И аналогия превосходная. Ну и конечно, главное верить, что тебя это не коснется.
Dear_Sir написав:Ну я не знаю... может, им мамкину сиську дать этим в 44-45? Я в таком возрасте воспитывваю ребенка-детсадовца, и активно работаю над кардинальной сменой профессии потому как думаю о доходах через 30 лет.
Возраст 45-55 социально не защищен. Никаких гарантий на трудоустройство нет. Личная активность не всегда приводит к желаемым результатам. В 45 через 30 уже 75, сколько из них будут плодотворными не знает никто. Уверенность - хорошее качество, когда есть идеальные условия, исключительно личного планирования и ничего этому не мешает, излишняя же самоуверенность тождественна халатности.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 25 тра, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Сначала тех кому нужно платить больше после 10-15 лет работы, а потом всем тем кому нужно платить пенсию - вполне логично. И аналогия превосходная. Ну и конечно, главное верить, что тебя это не коснется.
У нас, вроде, как хотели широкие массы в 1991м, капитализм? Простота увольнения для оптимизации бюджета организации - это его базовый аспект. И верить нужно как раз обратному: что раз через 15 лет обещают доплачивать за выслугу, а не за повышенную эффективность работы, то через 15 лет и уволят. ЗП - это от слова "работа", а не "занимание должности". Лично меня вряд ли коснётся. Я поработал бюджетником меньше года ещё в бытность студентом и на всю жизнь хватило. Теперь в 43 (не 45 ещё, но разница не велика) года собираюсь увольняться с текущей работы сам. Работодатель почему-то сокращать не хочет. Случайно не потому, что никакой доплаты за выслугу мне не положено?
ruvex написав:Возраст 45-55 социально не защищен. Никаких гарантий на трудоустройство нет. Личная активность не всегда приводит к желаемым результатам.
Я более того скажу, любой другой возраст до 65 лет социально не защищён. Хотя опять таки, не то, чтобы совсем. Пособие по безработице платят даже тем, кто ЕСВ ни разу не платил сам. Не особо жирное, конечно, но всё же элемент социализма. Может даже и лишний. Но я потерял мысль. Вот это самое отсутствие гарантий - это типа сознательный выбор всей страны в 1991м. Это не плохо и не хорошо. Это такой путь. Нужно или жить по его правилам или свалить в другую страну, где выбрали другой. В соседней теме говорят, что в Нидерландах здорово. Правда, почему-то с выводом, что туда именно поэтому ехать не хочется
ruvex написав:Все страны строящие здесь кролячий экспериментальный капитализм живут в своих при социализме.
Даже не знаю что это за страны (не пустой ли список?), поэтому охотно верю. Только не понимаю какое это отношение имеет к курсу именно Украины. Весь распад СССР происходил под лозунгом, что социализм - это экономически полная фигня и нужно строить капитализм и тогда заживём богато. Вполне последовательно строим и даже цели достигаются. Некоторым вон уже квартира в 200 кв м считается тесной конурой, а передвижение не на собственном автомобиле - немыслимым. Про остальных давно спел Шаов:
Ну как мы бросились не споря смело в рыночное море: Мы хотим плыть на просторе! Эй, страна, руби концы! А теперь сидим на вантах, делим гранты по талантам. Дети капитана Гранта - Джоржа Сороса птенцы.
Но таки ничего плохого не вижу. Такой себе путь. Кому-то больше подходит, кому-то меньше. Наверняка, есть и страны, где выбран другой - это их естественное право.
ruvex написав:Воруя нагло и нещадно, послала власть народ свой в попу,
И это тоже есть, но какое это отношение имеет к экономическому строю? При капитализме даже если власть вместо воровства займётся тем, чем ей по должности положено заниматься, получателей прибавки по выслуге лет она будет гонять. Более того, такая прибавка будет отменена, как класс вкупе со всяким пожизненным содержанием судей. Людям, предпочитающим получать прибавки за сидение на должности, а не за постоянное повышение своей квалификации, а то и вообще смену профессии, оно понравится ещё меньше, чем нынешнее ковыляние между социализмом и капитализмом. Хотя средний уровень жизни, наверное, вырастет и из за рубежа страна будет казаться раем.
Что до того, что власть не работает, как квалифицированный наёмный работник, а тратит собранное куда попало - это перпендикулярный аспект. Одна из претензий к совку была, что при не жирной жизни внутри страны финансируются всякие африканские страны. Причём до такой степени, что детям в школах вменялось собирать школьные принадлежности типа для бедных африканцев. Уж не знаю куда потом это собранное девали. Теперь такого нет. Вместо этого скидываемся нашим голодающим олигархам и международным банкирам. Не знаю лучше ли это, чем при совке, но что могли, то построили. Во всяком случае, уже сколько революций после 1991 года было, люди у власти меняются, а поведение плюс-минус такое же. Видимо, другой местный народ не достоин.
Dear_Sir написав:Ну я не знаю... может, им мамкину сиську дать этим в 44-45? Я в таком возрасте воспитывваю ребенка-детсадовца, и активно работаю над кардинальной сменой профессии потому как думаю о доходах через 30 лет.
Возраст 45-55 социально не защищен. Никаких гарантий на трудоустройство нет. Личная активность не всегда приводит к желаемым результатам. В 45 через 30 уже 75, сколько из них будут плодотворными не знает никто. Уверенность - хорошее качество, когда есть идеальные условия, исключительно личного планирования и ничего этому не мешает, излишняя же самоуверенность тождественна халатности.
А что какой-то другой возраст социально защищен и с гарантиями на трудоустройство? Гарантия трудоустройства это вообще странная вещь, дурнопахнущая, извращение какое-то. Может, вы балбес каких свет не видывал и жи-ши с ы пишите, а вам гарантию подавай? Кем, можно полюбопытствовать? Пилотом? Директором или кочегаром?
Личная активность не всегда приводит к желаемым результатам. Это правда, но личная НЕактивность вообще никогда не приводит к желаемым результатам.
Dear_Sir написав:Гарантия трудоустройства это вообще странная вещь, дурнопахнущая, извращение какое-то.
Кстати, нет Есть и строй, где гарантированно трудоустроят и не сократят. Массово практиковался тысячелетиями. Рабовладельческий называется. Потом уступил строям с лучшей производительностью труда, но извращением его всё же не назовёшь.