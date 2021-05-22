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Третина українців пенсійного
віку у 2045 році не зможуть...

Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:28

  Dear_Sir написав:... Гарантия трудоустройства это вообще странная вещь, дурнопахнущая, извращение какое-то. ...

Абсолютно согласен! -- нужно вместо бесплатного образования давать льготный кредит -- процентов эдак под 10 годовых. И если через месяц после выпуска выплачивать не начал -- пеню в процентов эдак 1 в день :lol:
_hunter
 
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