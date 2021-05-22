|
|
Третина українців пенсійного віку у 2045 році не зможуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:28
Dear_Sir написав:
... Гарантия трудоустройства это вообще странная вещь, дурнопахнущая, извращение какое-то. ...
Абсолютно согласен! -- нужно вместо бесплатного образования давать льготный кредит -- процентов эдак под 10 годовых. И если через месяц после выпуска выплачивать не начал -- пеню в процентов эдак 1 в день
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4345
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|502
|
|
|2
|810
|
|
|1
|595
|