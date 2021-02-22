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Wi-fi дозволить заряджати
пристрої бездротовим шляхом

Wi-fi дозволить заряджати пристрої бездротовим шляхом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:06

Wi-fi дозволить заряджати пристрої бездротовим шляхом

Пропонуємо до обговорення:
Команда дослідників з Національного університету Сінгапуру і японського Університету Тохоку змогла перетворити сигнали Wi-Fi на електрику.

Дивися повний текст Wi-fi дозволить заряджати пристрої бездротовим шляхом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:06

"Массив был способен принимать радиоволны, генерируемые сигналами Wi-Fi (вообще-то сигнал WiFi - это и есть радиоволна) и основан на новом чипе, способном генерировать микроволны (куда это он их излучает и, главное, зачем?) с низкой выходной мощностью..." Господи. И это ещё гордо зовётся: "По материалам Finance.UA".
moveton
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