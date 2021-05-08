На обслуговування державного боргу в першому кварталі 2021 року спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету.
Дивися повний текст На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 12:20
На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з...
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Дивися повний текст На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету.
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