На обслуговування державного боргу в першому кварталі 2021 року спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету.
Дивися повний текст На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 12:20
На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету.
Додано: Вів 25 тра, 2021 13:13
Если все время брать меньше, чем отдавать, то когда-то можно отдать всё.
Но популистам у власти это не надо.
Додано: Вів 25 тра, 2021 17:09
Angelo77, власть у нас от рождения Неньки спецом действует наоборот. Как Юлька в своё время кричала и что радостно было выполнено: "Нужно срочно набирать побольше. А то от прогрессивных стран по отношению долг/ВВП отстаём". И популизм тут не при чём.
Додано: Вів 25 тра, 2021 17:16
Re: На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з..
Угу, и на всю сумму не выбранную от траншей еще начисляется комис, а всю сумму нам, как правило не башляют, как и было в этот раз. Профит.
Додано: Вів 25 тра, 2021 18:10
По хорошему Железный банк мог бы "понять и простить" вассалу, жалкие по их меркам 85млрд .
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:07
Любой долг это зависимость, и на иглу Украину посадили бы независимо от желаний Юли, Вити или Пети.
Додано: Сер 26 тра, 2021 08:15
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