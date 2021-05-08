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На обслуговування держборгу
пішла кожна сьома гривня з...

На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:20

На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з...

Пропонуємо до обговорення:
На обслуговування державного боргу в першому кварталі 2021 року спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету.

Дивися повний текст На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з доходів бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:20

Зато нас стали эуропэйци уважать еще больше! Даешь еще долгов
kdevil
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 13:13

Если все время брать меньше, чем отдавать, то когда-то можно отдать всё.
Но популистам у власти это не надо.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:09

Angelo77, власть у нас от рождения Неньки спецом действует наоборот. Как Юлька в своё время кричала и что радостно было выполнено: "Нужно срочно набирать побольше. А то от прогрессивных стран по отношению долг/ВВП отстаём". И популизм тут не при чём.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:16

Re: На обслуговування держборгу пішла кожна сьома гривня з..

Угу, и на всю сумму не выбранную от траншей еще начисляется комис, а всю сумму нам, как правило не башляют, как и было в этот раз. Профит.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:10

По хорошему Железный банк мог бы "понять и простить" вассалу, жалкие по их меркам 85млрд .
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:07

Любой долг это зависимость, и на иглу Украину посадили бы независимо от желаний Юли, Вити или Пети.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:15

  rapyd777 написав:По хорошему Железный банк мог бы "понять и простить" вассалу, жалкие по их меркам 85млрд .

Чего-то Вас не беспокоим долг в ОВГЗ около триллиона гривен под большие проценты, только долг МВФ под низкие проценты...
BIGor
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