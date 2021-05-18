При цьому пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.
Дивися повний текст Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть лише у червні.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 12:24
Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть лише у червні.
Додано: Вів 25 тра, 2021 12:24
Як завжди у громадян є зобов'язання платити внески до пфу, а от держава в особі пфу може дозволити собі виконувати зобов'язання коли захоче без компенсаціі інфляціі і штрафів за затримку виплат. Слуги народу тільки себе не забувають - мвоі виплати отримують своєчасно.
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