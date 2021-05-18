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Перерахунок пенсій для працюючих
пенсіонерів проведуть...

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:24

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому пенсіонери можуть заднім числом отримати доплати за квітень і травень.

Дивися повний текст Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проведуть лише у червні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:24

Як завжди у громадян є зобов'язання платити внески до пфу, а от держава в особі пфу може дозволити собі виконувати зобов'язання коли захоче без компенсаціі інфляціі і штрафів за затримку виплат. Слуги народу тільки себе не забувають - мвоі виплати отримують своєчасно.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:33

Где мы а где 2045 год!!!
Alexnik
 
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