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В МІУ роз'яснили, як діятиме заборона на авіасполучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 тра, 2021 12:46
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури України розповіли, як буде діяти заборона, який вводиться урядом України з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року на авіасполучення з Республікою Білорусь.
Дивися повний текст В МІУ роз'яснили, як діятиме заборона на авіасполучення з Білоруссю
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R2
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Додано: Вів 25 тра, 2021 12:46
Такое задержание, конечно, не допустимо. Но не надо переносить политику на простых граждан. Как украинцы, так и белорусы теперь будут иметь кучу неудобств.
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ygn
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Додано: Вів 25 тра, 2021 13:16
ygn написав:
Как украинцы, так и белорусы теперь будут иметь кучу неудобств.
Предложи другой вариант.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 25 тра, 2021 13:48
Другой вариант - всем ностальгирующим собраться и переехать. Выбор для переезда небольшой - Беларусь, рашка ... Ну или достроить тоталитарное государство здесь. Ссаныч, наверняка, слюну пустил при виде работы Лукашенко)
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Додано: Вів 25 тра, 2021 13:57
Из всех вариантов выбирают самый тупой, который затронет именно обычных украинцев.
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ruvex
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