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В МІУ роз'яснили, як діятиме
заборона на авіасполучення...

В МІУ роз'яснили, як діятиме заборона на авіасполучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 00:50

  ruvex написав:Вам Камельчук из слуги народа не родственник случайно? Всячески товарищ ждет предложений, которые с высоты птичьего полета желает принимать исключительно к рассмотрению.

Не имею чести быть даже знакомым с оным товарищем. Хорошо, буду считать, что это окончательный ответ на мой вопрос. Итак, не отрицая, что "Из всех вариантов выбирают самый тупой, который затронет именно обычных украинцев", примем во внимание, что хотя бы одного ещё какого-то варианта не могут предложить даже многомудрые форумные критики. Значит этот вариант является и самым лучшим из возможных.
Осанна нашему Президенту!
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:35

Значит операция по Ванеровцам типа гениальная операция, но типа бездарно слитая, а успешная операция белорусов это нечто ужасное. Смешно. Тьфу на Вас.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:05

astatempo
Вагнеровцев то не усадили :) уж по какой причине дело третье, а вот борт Белавиа в 2016 вернули, угрожая сбить, и это вершина демократии. А такие же действия беларусов - диктатура в чистом виде :)
o_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:13

Re: В МІУ роз'яснили, як діятиме заборона на авіасполучення.

  o_boiko написав:угрожая сбить
У вас есть факты, или вы рупор опозиции Беларуси ? :) А накакать в кресло пилоту угрозы не было ;) Будет установленный факт тогда и вещайте.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:15

  o_boiko написав:astatempo
Вагнеровцев то не усадили :) уж по какой причине дело третье, а вот борт Белавиа в 2016 вернули, угрожая сбить, и это вершина демократии. А такие же действия беларусов - диктатура в чистом виде :)


Ну так известный принцип "наш сукин сын" никто не отменял и лицемерие с двойными стандартами, которое процветает в современном мире сплошь и рядом, не видят только те кто не желает видить ну или совсем тупые :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:55

Re: В МІУ роз'яснили, як діятиме заборона на авіасполучення.

  astatempo написав:украинские госслужащие пытались усадить на пассажирский борт вагнеровцев именно в Минске

украинские госслужащие круче Моссада: методом гипноза отправили вагнеровцев в Минск и там собирались усадить на самолёт.
vitaliy_berdinskikh
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