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Міністр агрополітики анонсує
санкції РНБО проти...

Міністр агрополітики анонсує санкції РНБО проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 13:10

Міністр агрополітики анонсує санкції РНБО проти...

Пропонуємо до обговорення:
До людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), заявив міністр агрополітики Роман Лещенко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в понеділок.

Дивися повний текст Міністр агрополітики анонсує санкції РНБО проти земельних махінаторів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 13:10

Так половина этих махинаторов сейчас при власти :) В том числе в правоохранительных органах.
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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