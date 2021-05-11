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Міністр агрополітики анонсує санкції РНБО проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 тра, 2021 13:10
Пропонуємо до обговорення:
До людей, які займалися земельними махінаціями, будуть застосовані санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), заявив міністр агрополітики Роман Лещенко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в понеділок.
Дивися повний текст Міністр агрополітики анонсує санкції РНБО проти земельних махінаторів
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Додано: Вів 25 тра, 2021 13:10
Так половина этих махинаторов сейчас при власти :) В том числе в правоохранительных органах.
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Igorten
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