На цьому тижні з 24 до 30 травня курс долара продовжить коливання в коридорі 27,4-27,5 грн/долар.
Дивися повний текст Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до кінця травня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 тра, 2021 14:48
Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до кінця травня.
Додано: Вів 25 тра, 2021 14:48
Чем дешевле доллар, тем больше налоговые поступления, а сырье сейчас дорогое.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|