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Бездіяльність НБУ зміцнює гривню:
прогноз курсу валют до...

Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 14:48

Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до...

Пропонуємо до обговорення:
На цьому тижні з 24 до 30 травня курс долара продовжить коливання в коридорі 27,4-27,5 грн/долар.

Дивися повний текст Бездіяльність НБУ зміцнює гривню: прогноз курсу валют до кінця травня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 14:48

Чем дешевле доллар, тем больше налоговые поступления, а сырье сейчас дорогое.
rapyd777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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