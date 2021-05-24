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На дороги цьогоріч може бути
спрямовано близько 132 млрд...

На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:06

На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
У цьому році на українські дороги у загальній сумі може бути спрямовано близько 132 млрд грн.

Дивися повний текст На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд грн — заступник міністра фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:06

в этом году....уже пол года прошло ...где дороги..?
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 18:38

Re: На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд

  R2 написав:може бути спрямовано близько 132 млрд грн — заступник міністра фінансів.

Вот и чудненько. Хоть какая-то польза от клоуна и коррупции.
vitaliy_berdinskikh
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