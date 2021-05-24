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На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:06
Пропонуємо до обговорення:
У цьому році на українські дороги у загальній сумі може бути спрямовано близько 132 млрд грн.
Дивися повний текст На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд грн — заступник міністра фінансів
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R2
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:06
в этом году....уже пол года прошло ...где дороги..?
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germ
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Додано: Вів 25 тра, 2021 18:38
R2 написав:
може бути спрямовано близько 132 млрд грн — заступник міністра фінансів.
Вот и чудненько. Хоть какая-то польза от клоуна и коррупции.
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vitaliy_berdinskikh
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