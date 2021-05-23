Банкіри очікують зміцнення гривні принаймні до середини літа
Дивися повний текст Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки коштуватиме гривня влітку.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 17:18
Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки...
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Дивися повний текст Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки коштуватиме гривня влітку.
Додано: Вів 25 тра, 2021 17:19
курс 27-28 шикарный прогноз (50% ско), а прогноз 26-29 (это 99,99% ско)
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