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Прогноз курсу долара від
українських банкірів: скільки...

Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:18

Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри очікують зміцнення гривні принаймні до середини літа

Дивися повний текст Прогноз курсу долара від українських банкірів: скільки коштуватиме гривня влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 17:19

курс 27-28 шикарный прогноз (50% ско), а прогноз 26-29 (это 99,99% ско)
prodigy
 
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