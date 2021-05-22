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Як призначатимуть субсидію з
травня - постанова Кабміну

Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 22:45

Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком.

Дивися повний текст Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 22:45

відмовлять в субсидії через відсутність паспорта 14 річній дитині...
mariashapoal_24
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 23:03

Пора отменять этот пережиток прошлого, эпоха бедности прошла.
ruvex
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