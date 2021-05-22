З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком.
Дивися повний текст Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 22:45
Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як призначатимуть субсидію з травня - постанова Кабміну.
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:24
ruvex, эпоха бедности в капиталистическом мире никогда не пройдёт. Поедьте, например, в Нью-Йорк и посмотрите на количество бомжей на улицах. Так вот, открою "тайну", у нас бедных больше, чем в США.
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