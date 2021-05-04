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Яку МФО визнано найкращою
в онлайні – FinAwards-2021

Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:01

Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021

Пропонуємо до обговорення:
За звання найкращої змагалися 22 мікрофінансові організації.

Дивися повний текст Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:01

А то что они должников на части разрывают неправомерными действиями,при вручении премии никто это не учёл????
iliushkina_svitlana
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:33

А работать на заводе не хочет этот кабан, или он ждёт пока чекисты им не займутся.
user86allo2603
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 10:35

Вместо того, чтобы закрыть МФО, они премии раздают!
anastasiya1991_sahno
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Модератори: Ірина_, Модератор

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