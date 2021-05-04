За звання найкращої змагалися 22 мікрофінансові організації.
Дивися повний текст Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:01
Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку МФО визнано найкращою в онлайні – FinAwards-2021.
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:01
А то что они должников на части разрывают неправомерными действиями,при вручении премии никто это не учёл????
Додано: Сер 26 тра, 2021 07:33
А работать на заводе не хочет этот кабан, или он ждёт пока чекисты им не займутся.
|