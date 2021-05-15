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Як зараховується до стажу в
Україні робота в Польщі...

Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:24

Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...

Пропонуємо до обговорення:
Польща та Україна призначають та виплачує пенсію лише за стаж, який особа отримала на її території.

Дивися повний текст Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі (інфографіка).
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Вся пенсионая система Украины напрпвлена на обслуживание пенсионеров суда ментов прокуроров и чинуш а за остаточном на всех остальных
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:24

  l4567 написав:Вся пенсионая система Украины напрпвлена на обслуживание пенсионеров суда ментов прокуроров и чинуш а за остаточном на всех остальных

Увы, но нет :) -- спецпенсий что-то около 10% (в деньгах -- в "человеках" с 1%, вроде).
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:48

Re: Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...

Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что тем, кто достаточно долго проработал в ЕС, больше иниересен обратный вопрос - можно ли улучшить условия получения пенсии в Польше (Чехии, Германии и т.д.) за счётучёта работы в украинских компаниях ;)
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