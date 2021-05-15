Польща та Україна призначають та виплачує пенсію лише за стаж, який особа отримала на її території.
Дивися повний текст Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі (інфографіка).
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Додано: Сер 26 тра, 2021 07:24
Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі (інфографіка).
Додано: Сер 26 тра, 2021 07:25
Вся пенсионая система Украины напрпвлена на обслуживание пенсионеров суда ментов прокуроров и чинуш а за остаточном на всех остальных
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:24
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:48
Re: Як зараховується до стажу в Україні робота в Польщі...
Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что тем, кто достаточно долго проработал в ЕС, больше иниересен обратный вопрос - можно ли улучшить условия получения пенсии в Польше (Чехии, Германии и т.д.) за счётучёта работы в украинских компаниях
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