Нещодавно Кабмін схвалив великий пакет змін до Податкового кодексу України.
Дивися повний текст Віталій Смердов: зміни до Податкового кодексу, як фіскальний зашморг для українського бізнесу.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46
Віталій Смердов: зміни до Податкового кодексу, як...
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Дивися повний текст Віталій Смердов: зміни до Податкового кодексу, як фіскальний зашморг для українського бізнесу.
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:46
Просто в нашей стране сильно много денег у людей, да и народу многовато. Государство борется с этой "проблемой" каждый день - молодцы!))
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