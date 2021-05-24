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Байден пояснив, чому США не запроваджуватимуть санкції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Президент Джо Байден заявив, що відмовився від нових санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки він майже завершено, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.
Дивися повний текст Байден пояснив, чому США не запроваджуватимуть санкції проти «Північного потоку-2»
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Додано: Сер 26 тра, 2021 10:26
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