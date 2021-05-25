У Києві начальниці відділу АТ «Родовід Банк» повідомили про підозру у крадіжці зі сховища 450 тис. грн.
Дивися повний текст У Києві начальницю відділу банку підозрюють у крадіжці ₴450 тисяч.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 11:39
У Києві начальницю відділу банку підозрюють у крадіжці...
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Дивися повний текст У Києві начальницю відділу банку підозрюють у крадіжці ₴450 тисяч.
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