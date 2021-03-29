Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в...

Додано: Сер 26 тра, 2021 16:34

maestro71 написав: ..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!! ..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!

Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.