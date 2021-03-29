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Грошові перекази від трудових
мігрантів в Україну в...

Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:59

Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в...

Пропонуємо до обговорення:
Після скорочення в січні-лютому, в січні-березні обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 1,1% до 2,905 млрд доларів.

Дивися повний текст Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в березні збільшилися.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 11:59

..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:34

  maestro71 написав:..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!


Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:22

  Dear_Sir написав:
  maestro71 написав:..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!


Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.


прописки всякие бывают, номерок, который +1 начинается тоже: 3-6 месяцев за пределами Родины - и перестает работать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:42

  cohan написав:
  Dear_Sir написав:
  maestro71 написав:..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!


Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.


прописки всякие бывают, номерок, который +1 начинается тоже: 3-6 месяцев за пределами Родины - и перестает работать


да, да я могу сделать прописку в неизвестном сельском курятнике и номер вмртуальный тоже могу сделать, только толку от этих телодвижений никакого, это просто дурацкие препятствия. Таких примеров, маленьких и больших я могу с тысячу привести.
Востаннє редагувалось Dear_Sir в Сер 26 тра, 2021 18:45, всього редагувалось 2 разів.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:43

Re: Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в...

  maestro71 написав:(в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!)
В статье ж сказано: стаж засчитывается.
vitaliy_berdinskikh
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