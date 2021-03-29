|
|
|
Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Після скорочення в січні-лютому, в січні-березні обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 1,1% до 2,905 млрд доларів.
Дивися повний текст Грошові перекази від трудових мігрантів в Україну в березні збільшилися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93859
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 11:59
..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2150
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:34
maestro71 написав:
..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!
Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:22
Dear_Sir написав: maestro71 написав:
..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!
Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.
прописки всякие бывают, номерок, который +1 начинается тоже: 3-6 месяцев за пределами Родины - и перестает работать
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:42
cohan написав: Dear_Sir написав: maestro71 написав:
..поскольку переводы заробитчан составляют чуть ли не 1/10...1/5 нац.поступлений валюты в страну, - стоило бы им родимым за это подкинуть "плюшек" каких-ниить укусных за это (в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!), а не думать, как эти деньги еще раз обложить налогами, несмотря на то, что они И ТАК будут потрачены ЗДЕСЬ, с них в казну поступят НДС, акциз и пр... !!!
Я как заробитчанин (ну не знаю, примерно половину жизни я прожил вне Украины, не нехай будет заробитчанин) самые мешающие вещи это бюрократия и невыполнимые процедуры если живешь за рубежом: военкомат, доки, ВНЖ, внутренний и внешний паспорт, вклеивания фото во внутренний паспорт в 45 лет, обязательная прописка (где? под мостом?) и т.д. Очень простые процедуры для тех кто постоянно находится в Украине становятся сложнейшей полосой препятствий для тех кто вне. Например, на многих украинских сайтах, в том числе государственных, даже зарегится нельзя потому что требуется телефонный номер, начинающийся с +38, а мой начинается с +1 и всё приехали, показывает дулю. Я даже сына не регистрировал как гражданина Украины. Зачем ему эта лютая бюрократия в будущем как папе? Налоги на зарубежные доходы меня не беспокоят, вот там всё как раз норм в Украине.
прописки всякие бывают, номерок, который +1 начинается тоже: 3-6 месяцев за пределами Родины - и перестает работать
да, да я могу сделать прописку в неизвестном сельском курятнике и номер вмртуальный тоже могу сделать, только толку от этих телодвижений никакого, это просто дурацкие препятствия. Таких примеров, маленьких и больших я могу с тысячу привести.
Востаннє редагувалось Dear_Sir
в Сер 26 тра, 2021 18:45, всього редагувалось 2 разів.
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:43
maestro71 написав:
(в виде зачисления стажа в ПФУ или че-то подобного..?!)
В статье ж сказано: стаж засчитывается.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4257
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|