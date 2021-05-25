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У Києві перевірили якість
ДП і бензину на семи...

У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:40

У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві презентували результати міжнародного дослідження якості палива реалізованого мережевими АЗС столиці та області. Аналіз проб провела лабораторія "Інспекторат Україна" - підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Дивися повний текст У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС.
R2
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вог и авантаж очень схожие результаты, совпадение?
egor6508
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Дивно про "Мотто". З десяток разів там заправлявся і по машині жодної різниці з бензином з "БРСМ" чи "Глуско" не відчув
AleksD
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