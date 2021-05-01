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Як пандемія коронавірусу
вплинула на IT-ринок

Як пандемія коронавірусу вплинула на IT-ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:53

Як пандемія коронавірусу вплинула на IT-ринок

Пропонуємо до обговорення:
IT-галузь може за підсумками 2020 року принести країні понад $5 млрд.

Дивися повний текст Як пандемія коронавірусу вплинула на IT-ринок.
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