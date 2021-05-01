IT-галузь може за підсумками 2020 року принести країні понад $5 млрд.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 14:53
Як пандемія коронавірусу вплинула на IT-ринок
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Дивися повний текст Як пандемія коронавірусу вплинула на IT-ринок.
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