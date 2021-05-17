|
|
Кабмін встановив штрафи за валютні порушення юросіб у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафів до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства.
Дивися повний текст Кабмін встановив штрафи за валютні порушення юросіб у розмірі 25-50% від суми операції
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93860
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:25
Т.е. помимо пени за "невозврат валюты" (которая может достигать 100% от суммы) они еще и штраф 25 % решили применять. Нет слов.
-
tymoshenko_da
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор