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Кабмін встановив штрафи за
валютні порушення юросіб у...

Кабмін встановив штрафи за валютні порушення юросіб у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:25

Кабмін встановив штрафи за валютні порушення юросіб у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафів до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства.

Дивися повний текст Кабмін встановив штрафи за валютні порушення юросіб у розмірі 25-50% від суми операції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:25

Т.е. помимо пени за "невозврат валюты" (которая может достигать 100% от суммы) они еще и штраф 25 % решили применять. Нет слов.
tymoshenko_da
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Модератори: Ірина_, Модератор

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